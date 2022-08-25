سقوط جرحى من ركاب سيارة أجرة على الطريق الرابط بين تيزنيت واكادير

2022-08-25 / 19:44
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسببت حادثة سير، عشية اليوم الخميس، في تسجيل 6 إصابات بجروح متفاوتة الخطورة. إثر خلل ميكانيكي أصاب إحدى عجلاتها، على الطريق الوطنية رقم واحد الرابط بين تيزنيت واكادير، على مستوى الجماعة الترابية المعدر الكبير.

و خلفت الحادثة بحسب مصادرنا، جرح سائق سيارة الأجرة إضافة إلى 5 ركاب اخرين ، حيث تم إسعافهم جميعا نحو المركز الاستشفائي الحسن الاول بتيزنيت.

و فتحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تيزنيت تحقيقا من أجل كشف ملابسات الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : العثور على جثة شخص وسط أكوام من النفايات

أكادير : العثور على جثة شخص وسط أكوام من…

2022-08-25 / 16:45
Photo of سيدي افني : كلب مسعور يهاجم بقرة وجدل حول إستعمال حليبها

سيدي افني : كلب مسعور يهاجم بقرة وجدل حول…

2022-08-24 / 19:43
Photo of ميدلت .. فرقة الغطاسين تنجح في انتشال جثة الشاب المهدي ببحيرة تسليت

ميدلت .. فرقة الغطاسين تنجح في انتشال جثة الشاب…

2022-08-24 / 14:14
Photo of الناظور .. غرق ثمانينية بشاطئ “ثماضت” رغم محاولات الإنقاذ

الناظور .. غرق ثمانينية بشاطئ “ثماضت” رغم محاولات الإنقاذ

2022-08-24 / 13:13
Photo of الناظور .. جمارك بني أنصار تحجز 220 كبسولة مخدرة

الناظور .. جمارك بني أنصار تحجز 220 كبسولة مخدرة

2022-08-24 / 11:33
Photo of الرصاص يلعلع بالقنيطرة لتوقيف شخص هدد مواطنين بسكينين وكلب

الرصاص يلعلع بالقنيطرة لتوقيف شخص هدد مواطنين بسكينين وكلب

2022-08-24 / 11:19
Photo of تبادلوا الضرب والجرح وتسببوا لأحدهم بعاهة مستديمة.. توقيف 5 أشخاص بالبيضاء

تبادلوا الضرب والجرح وتسببوا لأحدهم بعاهة مستديمة.. توقيف 5…

2022-08-24 / 10:06
Photo of العروي ..استنفار أمني بعد العثور على جثتين في ظروف غامضة

العروي ..استنفار أمني بعد العثور على جثتين في ظروف…

2022-08-23 / 20:45
Photo of 17 قتيلا و2277 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع الماضي

17 قتيلا و2277 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية…

2022-08-23 / 19:38
Photo of طنجة.. العثور على جثتين متحللتين يستنفر السلطات الأمنية بالمدينة القديمة

طنجة.. العثور على جثتين متحللتين يستنفر السلطات الأمنية بالمدينة…

2022-08-23 / 16:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق