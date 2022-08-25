بني ملال..ادارة المستشفى الجهوي توقف 3 ممرضات متدربات بسبب فيديوهات “تيك توك “
هبة بريس - بني ملال
أقدمت إدارة المستشفى الجهوي ببني ملال ، على توقيف 3 ممرضات متدربات يدرسن بمعهد خاص ، بعدما ظهرن وهن يرقصن بموقع التواصل الاجتماعي “تثكتوك” من داخل المؤسسة الاستشفائية .
وبحسب مصادر محلية، فقد قررت ادارة مستشفى بني ملال الجهوي ، توقيف الممرضات الثلاث وذلك لما يشكله ظهورهن بتلك الطريقة من اساءة للجسم الصحي من داخل المستشفى وسلوكا غير لائق .
وقالت ادارة المستشفى الجهوي ببني ملال ان الامر لايتعلق بممرضات يشتغلن بشكل رسمي بالمؤسسة الاستفائية كما تم تداوله من قبل .
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المجموع 12 آراء
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10 تعليقات
حبذا لو كانت هذه هي الإجراءات المتخدة في كل مرة يتم فيها خرق قانون من قوانين العمل داخل المؤسسات.
سلوك مرفوض ينم على تهاون بعض مهني قطاع الصحة أثناء أوقات الدوام .
يتراقصن أثناء أوقات العمل بدل القيام بواجبهم المهني الذي يحتم عليهم الإعتناء بالمرضى والسهر على راحتهم.
سلوكات مشينة صدرت من كوادر طبية المفروض أن همها الوحيد أثناء أوقات العمل هو بذل المجهود الصادق في خدمة المرضى .
نتمنى أن لا يعتبر هذا تدخلا في حرية الأشخاص كما يحلو للبعض أن يروج له. غير ان ما وقع لا يجب
ان يتجاوز توجيه إنذار للفتاتين كتابي أو اجراءي نظرا لصغرهما وحداثتهما بالميدان من جهة وجهلهما لمقتضيات قانون الشغل انطلاقا من ان تكوينهما لا يشمل هذا الجانب.
رفقا بالشباب في إطار إعادة الثقة لهؤلاء بدل تحطيمهم في أول عثرة من عثرات هذه الحياة. سلام
لا مجال للتهاون والاستهتار في مهنة التمريض لأنها مهنة تمس بالدرجة الأولى صحة وسلامة المواطن فبدل التراقص على منصات التواصل الإجتماعي كان من واجبهن المرور عبر أروقة المستشفى لتلبية نداءات المرضى المحتاجين للرعاية و التمريض.
هادو بانو فتيك توك كان توقيف ضدم.. اما رشوة والفساد في حق المرضى من التحرش الجنسي مقابل مايحتجه المريضة مابانش للادارة
بالجديدة تعاقدت مندوبية الصحة مع شركة لتوظيف متدربات الهلال الاحمر
والخطير انهم يقومون ببعض التقنيات اكثر من مستواهم التقني كتلقيح الاطفال والقبالة واعمال المستعجلات والانعاش وتلقيح النساء الحوامل
صحة المواطنين في خطر
يجب على الادارة اثبات المسؤولية التقصيرية للموظفات اما تتبع حياتهم الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي يبقى هذا اسمه قلة ما يدار وربط المسؤولية المهنيو بالحياة الخاصة.
في حين ان وزارة الصحة تتواجد بها مصالح بها موظفين اشباح وجب لبحث عن هؤلاء بدل تجدر على ممرضات.
الى حسين
الحياة الخاصة فاش كتكون فدارك اما في المستشفى فمكان للعمل والشارع هو مكان للعامة .لكل مقام مقال ،منخلطوش