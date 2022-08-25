بني ملال..ادارة المستشفى الجهوي توقف 3 ممرضات متدربات بسبب فيديوهات “تيك توك “

هبة بريس - بني ملال

أقدمت إدارة المستشفى الجهوي ببني ملال ، على توقيف 3 ممرضات متدربات يدرسن بمعهد خاص ، بعدما ظهرن وهن يرقصن بموقع التواصل الاجتماعي “تثكتوك” من داخل المؤسسة الاستشفائية .

وبحسب مصادر محلية، فقد قررت ادارة مستشفى بني ملال الجهوي ، توقيف الممرضات الثلاث وذلك لما يشكله ظهورهن بتلك الطريقة من اساءة للجسم الصحي من داخل المستشفى وسلوكا غير لائق .

وقالت ادارة المستشفى الجهوي ببني ملال ان الامر لايتعلق بممرضات يشتغلن بشكل رسمي بالمؤسسة الاستفائية كما تم تداوله من قبل .

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