بني ملال..ادارة المستشفى الجهوي توقف 3 ممرضات متدربات بسبب فيديوهات “تيك توك “
هبة بريس - بني ملال
أقدمت إدارة المستشفى الجهوي ببني ملال ، على توقيف 3 ممرضات متدربات يدرسن بمعهد خاص ، بعدما ظهرن وهن يرقصن بموقع التواصل الاجتماعي “تثكتوك” من داخل المؤسسة الاستشفائية .
وبحسب مصادر محلية، فقد قررت ادارة مستشفى بني ملال الجهوي ، توقيف الممرضات الثلاث وذلك لما يشكله ظهورهن بتلك الطريقة من اساءة للجسم الصحي من داخل المستشفى وسلوكا غير لائق .
وقالت ادارة المستشفى الجهوي ببني ملال ان الامر لايتعلق بممرضات يشتغلن بشكل رسمي بالمؤسسة الاستفائية كما تم تداوله من قبل .
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