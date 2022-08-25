كريم ينزيما

تتويج الفرنسي كريم بنزيما كأفضل لاعب بأوروبا

2022-08-25 / 19:22
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هبة بريس - وكالات

توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، خلال الحفل المقام في مدينة إسطنبول التركية، على هامش إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وقدم بنزيما موسما استثنائيا، قاد فيه ريال مدريد، لحصد الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، كما نال جائزة الهداف في البطولتين.

وحصد النجم الفرنسي الجائزة متفوقا على الثنائي، الحارس تيبو كورتوا زميله في النادي الملكي، وكيفن دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي.

وهذه هي أول مرة ينال فيها بنزيما جائزة أفضل لاعب في أوروبا، علما بأنها انطلقت عام 2011.

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