A commuter wearing a protective face covering to combat the spread of the coronavirus, travels on a Transport for London (TFL) Underground train in central London on July 5, 2021. - British Prime Minister Boris Johnson on Monday unveils plans to lift most of the latest health restrictions from 19 July, including the mandatory wearing of face coverings on some forms of public transport. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

البرتغال.. إلغاء إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام

2022-08-25 / 19:14
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هبة بريس - وكالات

أعلنت البرتغال، الخميس، إلغاء إلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام، وهو إجراء مطبق منذ عامين لمكافحة كوفيد-19، وذلك بفضل التطور الإيجابي للوضع الصحي.

وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو خلال مؤتمر صحفي: «نظراً للتطور الإيجابي للوباء، والاتجاه المستقر في عدد الحالات الجديدة لكوفيد-19، تقرر وقف وضع الكمامات في وسائل النقل». وأوضحت تيميدو، أن الكمامة ستكون إلزامية الآن فقط في «المراكز الصحية التي يتردد عليها الأشخاص الأكثر ضعفًا». ولفتت الوزيرة إلى أن الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 تتجه نحو الانخفاض منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد إصداره من رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا.

كما سيطبق هذا القرار في الطائرات وسيارات الأجرة، وكذلك في الصيدليات، حيث ما زالت الكمامة إلزامية. لكن الكمامة ستبقى إلزامية في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وبينما تعد البرتغال من بين الدول التي لديها أعلى معدلات التطعيم في العالم، انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بمعدل 148 حالة، لكل 100 ألف نسمة خلال سبعة أيام، وفقاً لآخر تقرير أسبوعي صادر عن السلطات.

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