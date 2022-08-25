“اساءة مبيتة “..وسم “الملك محمد السادس خط أحمر ” يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس - الرباط

اجتاح وسم “الملك محمد السادس خط أحمر”، العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الاساءة المتعمدة والمبيتة لرمز الأمة من طرف مواقع وقنوات تشتغل تحت إمرة “كابرانات “الجزائر .

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، عن سخطهم وغضبهم تجاه الاساءة المتكررة من طرف مايسمون أنفسهم “نشطاء ” بالجزائر للمغرب ورموزه والتي تعدت الحدود هاته المرة بتزييف وفبركة مقاطع فيديو غرضها المس بصورة رموز السيادة الوطنية.

وعمدت صفحات تقتات من ريع عائدات البترول الجزائري ، الى نشر مقطع فيديو مفبرك للملك محمد السادس في نفس التوقيت ونفس العنوان مادفع بالمغاربة الى الرد بقوة على “أبواق العسكر” باطلاق وسم “جلالة الملك محمد السادس خط أحمر “.

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