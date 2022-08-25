انطلقوا من سواحل الحسيمة ..البحرية الاسبانية تنقذ 31 مهاجرا بينهم أطفال

هبة بريس - الحسيمة

تمكن خفر السواحل الاسباني صباح اليوم الخميس 25 غشت، من انقاذ 31 مهاجرا سريا انطلقوا من سواحل الريف .

وقالت مصادر اعلامية اسبلنية ، ان المهاجرين كانوا على متن قارب خشبي قبالة سواحل غرناطة ، وعلى متنه 27 شخصا بالغا اضافة الى 4 افطال قاصرين .

وقد جرى نقل المهاجرين السريين الى ميناء موتريل حيث تم تقدم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

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