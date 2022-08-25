الصورة من الارشيف

انطلقوا من سواحل الحسيمة ..البحرية الاسبانية تنقذ 31 مهاجرا بينهم أطفال

2022-08-25 / 18:43
12
هبة بريس - الحسيمة

تمكن خفر السواحل الاسباني صباح اليوم الخميس 25 غشت، من انقاذ 31 مهاجرا سريا انطلقوا من سواحل الريف .

وقالت مصادر اعلامية اسبلنية ، ان المهاجرين كانوا على متن قارب خشبي قبالة سواحل غرناطة ، وعلى متنه 27 شخصا بالغا اضافة الى 4 افطال قاصرين .

وقد جرى نقل المهاجرين السريين الى ميناء موتريل حيث تم تقدم الرعاية الصحية اللازمة لهم .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في ظرف سبعة أشهر.. مطار سانية الرمل بتطوان يتخطى لأول مرة عتبة 100 ألف مسافر

في ظرف سبعة أشهر.. مطار سانية الرمل بتطوان يتخطى…

2022-08-25 / 20:38
Photo of بني ملال..ادارة المستشفى الجهوي توقف 3 ممرضات متدربات بسبب فيديوهات “تيك توك “

بني ملال..ادارة المستشفى الجهوي توقف 3 ممرضات متدربات بسبب…

2022-08-25 / 19:34
Photo of “اساءة مبيتة “..وسم “الملك محمد السادس خط أحمر ” يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

“اساءة مبيتة “..وسم “الملك محمد السادس خط أحمر ”…

2022-08-25 / 19:04
Photo of وزارة الميراوي تحدد تاريخ مباريات إدماج طلبة الطب العائدين من أوكرانيا

وزارة الميراوي تحدد تاريخ مباريات إدماج طلبة الطب العائدين…

2022-08-25 / 18:20
Photo of الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية يجر شخصين الى النيابة العامة بطنجة

الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية يجر شخصين الى النيابة…

2022-08-25 / 18:09
Photo of تارودانت : إعتقال مواطن إفريقي كان بصدد بيع لحوم فاسدة لفندق بمراكش

تارودانت : إعتقال مواطن إفريقي كان بصدد بيع لحوم…

2022-08-25 / 17:42
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 70 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 70 إصابة جديدة

2022-08-25 / 16:59
Photo of الحكومة تشدد تدابير حماية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري

الحكومة تشدد تدابير حماية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري

2022-08-25 / 15:58
Photo of الحكومة تصادق على تغييرات جذرية في كلياب الطب و الصيدلة و الأسنان

الحكومة تصادق على تغييرات جذرية في كلياب الطب و…

2022-08-25 / 15:14
Photo of جهود متواصلة لليوم الرابع لإطفاء حريقين في غابات بإفران

جهود متواصلة لليوم الرابع لإطفاء حريقين في غابات بإفران

2022-08-25 / 14:55

‫12 تعليقات

  3. على سلامتهم يغادرون بحياتهم من أجل حلم مع وقف التحقيق خصوصا مع الأزمة الاقتصادية العالمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق