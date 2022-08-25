انطلقوا من سواحل الحسيمة ..البحرية الاسبانية تنقذ 31 مهاجرا بينهم أطفال
هبة بريس - الحسيمة
تمكن خفر السواحل الاسباني صباح اليوم الخميس 25 غشت، من انقاذ 31 مهاجرا سريا انطلقوا من سواحل الريف .
وقالت مصادر اعلامية اسبلنية ، ان المهاجرين كانوا على متن قارب خشبي قبالة سواحل غرناطة ، وعلى متنه 27 شخصا بالغا اضافة الى 4 افطال قاصرين .
وقد جرى نقل المهاجرين السريين الى ميناء موتريل حيث تم تقدم الرعاية الصحية اللازمة لهم .
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12 تعليقات
الحمد لله على سلامتهم
النسان يضحي بروحه العزيزة عند الله ويترك وطنه الذي يحتاج اليه
على سلامتهم يغادرون بحياتهم من أجل حلم مع وقف التحقيق خصوصا مع الأزمة الاقتصادية العالمية
لاحول ولا قوة الا بالله
لاحول ولا فوة الا بالله انها ماساة فعلية
هاد الناس تيركبو قوارب المثل الله يهديهم
الهجرة السرية من جديد
لا حول ولا قوة الا بالله يلقون بأنفسهم الى التهلكة
الهجرة الى الشمال لا تنتهي
لا حول ولا قوة الا بالله
الحمد لله على سلامتهم
الله يصاوب