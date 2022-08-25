كلية الطب والصيدلة

وزارة الميراوي تحدد تاريخ مباريات إدماج طلبة الطب العائدين من أوكرانيا

2022-08-25 / 18:20
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الخميس، أنه سيتم، يوم 24 شتنبر المقبل، تنظيم مباريات إدماج طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان العائدين من أوكرانيا قصد دمجهم في الكليات الخاصة.

وقال وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوزارة توصلت إلى حل يقضي بإدماج الطلبة في الكليات الخاصة بعد اجتياز مباراة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن طلبة أوكرانيا سيجتازون مبارياة بناء على مستوياتهم هذه السنة، فـ”إذا كانوا الطالب واصل دراسته عن بعد ونجح، سنعترف له بهذا النجاح”، موضحا أن الحكومة في تواصل مع الطلبة والسفارة الأوكرانية بالرباط بخصوص هذا الموضوع.

وأوضح أن سيتم تنظيم 13 مباراة لطلبة الطب من السنة الخامسة ولطلبة الصيدلة وطب الأسنان من السنة الأولى إلى السنة الرابعة. مضيفا أم مباريات طلبة الطب ستجرى في الدار البيضاء ومباريات طلبة الصيدلة وطب الأسنان بالرباط.

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‫17 تعليقات

  1. هذا حل واقعي ومعقول، داكشي اللي كانو كايخلصو فأوكرانيا غادي يخلصوه فالمغرب !!

  2. راه هاد الحل لي مابغاو هما…بغاو يدخلو فالكليات العمومية…غير باش نكونو واضحين،راه داكشي لي كانو كيخلصو فاوكرانيا،أقل بكثير من داكشي لي كيطلبو الكليات الخاصة فالمغرب…الله يحسن ليهم العوان…هزهم الما،حيث فالاخير الحكومة تعترف بالزربة بدبلومات اوكرانيا،بعد سنة أو سنتين واقيلا من الصطاج…وصعيب تعتارف ليك بدبلوم من كليات خاصة فالمغرب

  4. اذن افتحوا الكليات الخاصة لأبناء المغاربة جميعا كيف ما كانت معدلاتهم في الباكالوريا

  5. بلا مبارايات ادماج !!!!!! ليكن في علم هد الاطباء انهم سيتعرضون للتهميش والاقصاء بعد التخرج وعبارة رأه غير طبيب او كرانيا ستظل لصيقة بملفه المهني حتى ولو كان دو كفاءة على الأقل كان يجب فرض مباريات الادماج لاحقاق الحق

  7. ما الفائدة من تكوين الاطباء المغاربة بكليات الطب العمومية و في الاخير يهاجرون إلى الخارج

  8. ولاكن الطب فاكرانيا ساهل ماهل هنا غيلقاو صعوبات كتيرة غيقراو مع طلبة اكتر منهم في المستوى..كنصحكوم يديروا التكوين المهني تقني او مساعد ممرض

  9. يعني لي جايب11 فالتسيير والتجارة او الاداب او الاقتصاد ندمجوه فكلية الطب مع العلماء لي جايبين17

  11. السنوات القادمة ستكون عجاف، الطلبة غشو في كونكور الطب ودبا زادوهم دوك لي متقبلوش في مغرب ومشاو لأوكرانيا، الحاصول الإخوان غنقلبوها عشوب تا يدي مول الأمانة أمانتو

  17. لابد من اختبارهم قبل الدخول لانه بصراحة هناك معلومات عن أساتذة جامعيين اوكرانيين أخذوا الرشوة لانجاحهم ..الخ.قصة واقعية لشخص ما اعطى هدايا لاساتذة اوكرانيين ايام الدراسة في الصيدلة ونجح بمساعدتهم والان فتح صيدلية بمدينة مغربية ولاعلاقة له بالصيدلة ثم بدا بدراسة فردية عن الأدوية.هناك العديد من القصص سواءا روسيا او اوكرانيا او او اوروبا الشرقية ،ينخر فيهم الفساد والرشوة..الخ

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