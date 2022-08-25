وزارة الميراوي تحدد تاريخ مباريات إدماج طلبة الطب العائدين من أوكرانيا

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الخميس، أنه سيتم، يوم 24 شتنبر المقبل، تنظيم مباريات إدماج طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان العائدين من أوكرانيا قصد دمجهم في الكليات الخاصة.

وقال وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوزارة توصلت إلى حل يقضي بإدماج الطلبة في الكليات الخاصة بعد اجتياز مباراة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن طلبة أوكرانيا سيجتازون مبارياة بناء على مستوياتهم هذه السنة، فـ”إذا كانوا الطالب واصل دراسته عن بعد ونجح، سنعترف له بهذا النجاح”، موضحا أن الحكومة في تواصل مع الطلبة والسفارة الأوكرانية بالرباط بخصوص هذا الموضوع.

وأوضح أن سيتم تنظيم 13 مباراة لطلبة الطب من السنة الخامسة ولطلبة الصيدلة وطب الأسنان من السنة الأولى إلى السنة الرابعة. مضيفا أم مباريات طلبة الطب ستجرى في الدار البيضاء ومباريات طلبة الصيدلة وطب الأسنان بالرباط.

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