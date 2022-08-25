كلية الطب والصيدلة

وزارة الميراوي تحدد تاريخ مباريات إدماج طلبة الطب العائدين من أوكرانيا

2022-08-25 / 18:20
0
هبة بريس - الرباط

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الخميس، أنه سيتم، يوم 24 شتنبر المقبل، تنظيم مباريات إدماج طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان العائدين من أوكرانيا قصد دمجهم في الكليات الخاصة.

وقال وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوزارة توصلت إلى حل يقضي بإدماج الطلبة في الكليات الخاصة بعد اجتياز مباراة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن طلبة أوكرانيا سيجتازون مبارياة بناء على مستوياتهم هذه السنة، فـ”إذا كانوا الطالب واصل دراسته عن بعد ونجح، سنعترف له بهذا النجاح”، موضحا أن الحكومة في تواصل مع الطلبة والسفارة الأوكرانية بالرباط بخصوص هذا الموضوع.

وأوضح أن سيتم تنظيم 13 مباراة لطلبة الطب من السنة الخامسة ولطلبة الصيدلة وطب الأسنان من السنة الأولى إلى السنة الرابعة. مضيفا أم مباريات طلبة الطب ستجرى في الدار البيضاء ومباريات طلبة الصيدلة وطب الأسنان بالرباط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بني ملال..ادارة المستشفى الجهوي توقف 3 ممرضات متدربات بسبب فيديوهات “تيك توك “

بني ملال..ادارة المستشفى الجهوي توقف 3 ممرضات متدربات بسبب…

2022-08-25 / 19:34
Photo of “اساءة مبيتة “..وسم “الملك محمد السادس خط أحمر ” يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

“اساءة مبيتة “..وسم “الملك محمد السادس خط أحمر ”…

2022-08-25 / 19:04
Photo of انطلقوا من سواحل الحسيمة ..البحرية الاسبانية تنقذ 31 مهاجرا بينهم أطفال

انطلقوا من سواحل الحسيمة ..البحرية الاسبانية تنقذ 31 مهاجرا…

2022-08-25 / 18:43
Photo of الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية يجر شخصين الى النيابة العامة بطنجة

الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية يجر شخصين الى النيابة…

2022-08-25 / 18:09
Photo of تارودانت : إعتقال مواطن إفريقي كان بصدد بيع لحوم فاسدة لفندق بمراكش

تارودانت : إعتقال مواطن إفريقي كان بصدد بيع لحوم…

2022-08-25 / 17:42
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 70 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 70 إصابة جديدة

2022-08-25 / 16:59
Photo of الحكومة تشدد تدابير حماية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري

الحكومة تشدد تدابير حماية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري

2022-08-25 / 15:58
Photo of الحكومة تصادق على تغييرات جذرية في كلياب الطب و الصيدلة و الأسنان

الحكومة تصادق على تغييرات جذرية في كلياب الطب و…

2022-08-25 / 15:14
Photo of جهود متواصلة لليوم الرابع لإطفاء حريقين في غابات بإفران

جهود متواصلة لليوم الرابع لإطفاء حريقين في غابات بإفران

2022-08-25 / 14:55
Photo of وزارة الميراوي تمنح الطلبة إمكانية التوجيه وإعادة التوجيه مع الاحتفاظ بمكتسباتهم

وزارة الميراوي تمنح الطلبة إمكانية التوجيه وإعادة التوجيه مع…

2022-08-25 / 14:41

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق