تارودانت : إعتقال مواطن إفريقي كان بصدد بيع لحوم فاسدة لفندق بمراكش

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” أن مصالح الأمن بأولاد التايمة اقليم تارودانت، قد إعتقلت مواطن إفريقي من بلدان جنوب الصحراء، كان بصدد التوجه الى مراكش، قصد تسليم بضاعة من اللحوم الفاسدة لاحد الفنادق.

وقالت مصادر، الجريدة، أن المواطن الافريقي، كان يحمل مجموعة من الاكياس محكمة الاغلاق، بصدد شحنها في حافلة لنقل المسافرين، غير أن إنبعاث روائح كريهة من الاكياس، أدخل الشك لساىق الحافلة الذي أخبر المصالح الأمنية، التي حلت بشكل مستعجل، وبعد تفتيش الحمولة ، تم العثور على لحوم فاسدة

التحقيقات الأولية مع الموقوف، خلصت أن الكمية الفاسدة من اللحوم، كانت ستجد طريقها الى أحد الفنادق بمراكش.

وقد تمت متابعة المواطن الافريقي في حالة سراح، بعد توفره على بطاقة الإقامة، في انتظار محاكمته بالمنسوب له .

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