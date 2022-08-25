الأردن… ملاحقة نحو 100 شخص من “مشاهير الويب” بسبب الضريبة على الدخل

قدم قرابة 100 شخص من مشاهير “السوشيال ميديا” في الأردن إقراراتهم الضريبية لتصويب أوضاعهم المالية والقانونية، كونهم أضحوا مطالبين بأداء الضريبة المتعلقة بالدخول المتحققة من أنشطتهم المختلفة.

و خصص فريق خاص لمتابعة جميع مشاهير السوشيال ميديا أو أي شخص يحصل أو يحقق إيرادا، حيث أنهم مطالبون بالخضوع للقانون سواء قانون ضريبة الدخل أو قانون الضريبة العامة على المبيعات.

و في سياق متصل، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الإجراء المعلن من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يأتي في إطار جهود الدائرة لمتابعة الإيرادات الخاضعة لضريبة المبيعات والدخل الخاضع لضريبة الدخل وفق الأنظمة والتعليمات والقوانين النافذة ومنها الإيراد أو الدخل المتحقق للعاملين في مجال الإعلام أو الإعلان سواء شركات أو بشكل فردي عند وصولهم لحدود الدخل الخاضع لضريبة المبيعات أو الدخل.

وفيما يخص إمكانية فرض ضريبة المبيعات للإعلانات على المنصات العالمية والإقليمية، قال الهناندة: “يتم تحصيل الضرائب على جزء منها سواء من خلال ضريبة غير المقيم أو ضريبة المبيعات للإعلانات من خلال شركات الإعلان أو وكلاء الإعلان ولا يتم التحصيل عند الدفع المباشر من خلال بطاقات الدفع الخاصة، والموضوع قيد البحث من سنوات وعلى مستوى المنطقة وليس هناك قرار نهائي لغاية اللحظة”.

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