كورونا بالمغرب.. تسجيل 70 إصابة جديدة

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 72 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 746 ألف و339 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و383 ألف و086 شخصا، مقابل 24 مليون و890 ألف و581 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 38 ألف و347 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و200 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و395 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (24)، والشرق (19)، والرباط سلا القنيطرة (10)، وسوس ماسة (4)، ودرعة تافيلالت (3)، وفاس مكناس (3)، ومراكش آسفي (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، وبني ملال خنيفرة (1)، والداخلة وادي الذهب (1)، والعيون الساقية الحمراء (1).

وأضاف المصدر ذاته أن حالة الوفاة الوحيدة سجلت بجهة بني ملال خنيفرة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و271 وفاة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 534 حالة، في حين تم تسجيل حالة خطرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 17 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

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