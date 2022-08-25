A handout picture released by the Moroccan Royal Palace on November 6, 2021, shows King Mohammed VI delivering a speech to the nation on the occasion of the 46th anniversary of the Green March, in the capital Rabat. - Morocco's King Mohamed VI said that Western Sahara is "not negotiable", as tensions flared with Algeria over the disputed territory. In 1975, the king's father, Hassan II, sent 350,000 civilian volunteers on the iconic march into the Western Sahara. (Photo by Moroccan Royal Palace / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SOURCE / MOROCCAN ROYAL PALACE- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

ردا على الحملة المسعورة…هاشتاغ الملك محمد السادس خط أحمر يتصدر الترند ب”التويتر”

2022-08-25 / 16:19
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تصدر هاشتاغ “الملك محمد السادس خط أحمر” الذي أطلقه رواد منصات التواصل الاجتماعي، -تصدر- الترند بموقع تويتر، حيث تضمن آلاف التغريدات المستنكرة للحملة المسعورة التي باتت تستهدف المساس بعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس.

و تفاعل العديد من المشاهير المغاربة مع هاشتاغ ” الملك محمد السادس خط أحمر”، حيث حرصوا على نشر صور و فيديوهات لجلالة الملك مرفوقة برسائل شديدة اللهجة موجهة لأعداء الوطن.

و في هذا الصدد كتبت الفنانة المغربية فرح الفاسي :” ملكنا خط أحمر”، و أضافت قائلة :” ملكنا فخرنا محمد السادس”.

و بدور، كتب الإعلامي المغربي صامد غيلان :”ملك المغرب خط أحمر یزداد حبنا له ف الواقع و يضحكنا نباحكم في المواقع”.

و كتب أحد المغردين :”نعلم كل العلم أننا محاطون بالأخساء، الاصطياد في الماء العكر من اختصاص ‎اللقطاء و عديمي الأصل ..وهذا لن يزيدنا إلا حباً و تشبثاً بملكنا ‎محمد السادس ، وما دمتم تعتبرون ‎الحقارة انتصارا …أعلى ما في خيلكم ركبوه، إيلا عندكم شي خيل.. و تألموا في صمت”.

و يشار أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الدولة الجارة عن سمومها و خبثها الدفين اتجاه المغرب، إذ تسعى جاهدة بأن تحظى بالمكانة التي أصبح يتوفر عليها بلادنا اليوم و ريادته في مجالات شتى، رغم مكائد الأعداء الخفية و العلنية.

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‫5 تعليقات

  2. أيها المغاربة يجب سب وشتم شهدائهم االتي قتلتهم فرنسا هناك سيندمون على سب وشتم الملك البلاد لنجعل هاشتاغ كله سب وشتم لشهداءهم هناك سيندمون على سب وشتم الملك البلاد مثلا تحيا فرنسا اللتي قتلت اكثر من مليون ونصف من الكلاب المتعفنة والعسكر قتلوا ربع مليون وشنقريحة الشيطان سيحرق الباقي هنيئا للشعب الجزائري موسخ ورخيص

  3. ملك الإمبراطورية العلوية الشريفة وعلي رأسهم محمد السادس يعطيه الصحة والعافيه وطول العمر عاش خط أحمر وانتما يالمراقية الله يعطيكم العمي وابقو تابعين غير ملكنا المحبوب محمد السادس يعطيه الصحة والعافيه ويشعل فيكم النار ياكبرانات وتحسدون الناس بمااتاهم الله

  4. لاداعي للرد على كلاب دويلة الكابرنات.ليس لهم عقل .فقط كلام الشارع والسب و الشتم من شيم اخلاق الكابرنات و كلابها.حتى من يدعون خاوا خاوا للمغاربة فيما بينهم يحاولون الاستهزاء بالمغاربة عبر ارسال صور أو اشياء تقع بالمغرب مثلما مثل رمي الملابس الداخلية وكل دولة لها ايجابيتها و سلبياتها.مايحزن النفس هو بعد الناس عن الاسلام و تبادل الشتم و السب ونشر الاشاعات.هل هذه هي الامة الاسلامية التي نشرت الاسلام في كل مكان و الان الكل يسب الاحر و ينشر الاشاعات عن الاخر و كثرة النميمة و الغيبة ..مسلمون و الله أعلم .

  5. حفظ الله عاهلنا المفدى و أيده بنصره و اسدل عليه رداء الصحة والعافية و أقر عينه يولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و شد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد و باقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة

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