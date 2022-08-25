ردا على الحملة المسعورة…هاشتاغ الملك محمد السادس خط أحمر يتصدر الترند ب”التويتر”

تصدر هاشتاغ “الملك محمد السادس خط أحمر” الذي أطلقه رواد منصات التواصل الاجتماعي، -تصدر- الترند بموقع تويتر، حيث تضمن آلاف التغريدات المستنكرة للحملة المسعورة التي باتت تستهدف المساس بعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس.

و تفاعل العديد من المشاهير المغاربة مع هاشتاغ ” الملك محمد السادس خط أحمر”، حيث حرصوا على نشر صور و فيديوهات لجلالة الملك مرفوقة برسائل شديدة اللهجة موجهة لأعداء الوطن.

و في هذا الصدد كتبت الفنانة المغربية فرح الفاسي :” ملكنا خط أحمر”، و أضافت قائلة :” ملكنا فخرنا محمد السادس”.

و بدور، كتب الإعلامي المغربي صامد غيلان :”ملك المغرب خط أحمر یزداد حبنا له ف الواقع و يضحكنا نباحكم في المواقع”.

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و كتب أحد المغردين :”نعلم كل العلم أننا محاطون بالأخساء، الاصطياد في الماء العكر من اختصاص ‎اللقطاء و عديمي الأصل ..وهذا لن يزيدنا إلا حباً و تشبثاً بملكنا ‎محمد السادس ، وما دمتم تعتبرون ‎الحقارة انتصارا …أعلى ما في خيلكم ركبوه، إيلا عندكم شي خيل.. و تألموا في صمت”.

و يشار أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الدولة الجارة عن سمومها و خبثها الدفين اتجاه المغرب، إذ تسعى جاهدة بأن تحظى بالمكانة التي أصبح يتوفر عليها بلادنا اليوم و ريادته في مجالات شتى، رغم مكائد الأعداء الخفية و العلنية.

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