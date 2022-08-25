جهود متواصلة لليوم الرابع لإطفاء حريقين في غابات بإفران
ع محياوي - هبة بريس
مازالت الجهود متواصلة لإخماد حريق، يلتهم منذ الإثنين غابات تقع ضواحي مدينة إفران بالضبط قرب المطار بطريق أزرو لتندلع مساء يوم أمس الأربعاء مرة أخرى بمساحات شاسعة بأراضي الجموع بطريق الحاجب رغم هطول أمطارالخير بمدينة إفران الحريق وألسنة النيران لم تتوقف ، وهو ما استنفر السلطات المعنية لتطويقه.
ويشارك في عمليات الإطفاء عناصر الوقاية المدنية، والدرك الملكي، وطائرات “كنادير” المتخصصة، وعناصر المياه والغابات، بالإضافة إلى القوات المساعدة والجيش
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19 تعليقات
نتمنى تكثيف الجهود من المجتمع المدني والفعليات والوقاية المدنية والمياه والغابات جهودهم من اجل اخماد هاته الحرائق..
حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم تحياتي لكم جميعاً بالتوفيق جزاكم الله خير الجزاء..
نتمنى من السلطات المزيد من الطائرات المتخصصة في إطفاء الحرائق وتطوير الاليات والاسطول..
تحية وتقدير الى الابطال رجال المطافىء والقوات المساعدة والشرطة والدرك وربان الطائرات اطفاء الحراءق والمياه والغابات وكل من ساهم في اخماد الحرائقاللهم بردا وسلاما..
الله اكبر الله اكبر يا نار كوني بردا وسلاما علينا وعلى السكان المجاورين واحفظهم انك على كل شئ قدير..
اللهم احفض بلادنا من الفتن ما ضهر منها وما بطن ..
انها بفعل فاعل لا يمكن ان تشتعل النيران لوحدها فهناك ايادي وراء ما وقع..
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم..بردا وسلاما علينا هذه النار.اللهم بعزتك وجلالك أن تساعد فرق الاطفاء في اخماد الحريق..
الله احفظ بلادنا واشفي ملكنا محمد السادس عاش المغرب الله الوطن الملك ..
لو كانت المراقبة من طرف المسؤولين على الغابة والتدخل في الوقت الفوري من طرف السلطات والمسؤولين عن الغابة لما وقعت هاذه الخسائر كلها والمغرب يضخ ميزانية كبيرة على البيئة الغابوية خسرنا هكتارات العام الماضي ونخسر هكتارات هذه السنة وكل عام نخسر هكتارات الملك الغابوي..
الدعاء في كل المحن اللهم اطفي النار على إخوتنا في جميع المدن المغربية واحفظ كل البلدان العربية يارب والتوبة إلى الله تعالى..
اللهم اطفي نيرانك واجعلها بردا وسلاما علينا جميعا..
يجب تشديد العقوبة على مرتكب هاته الحرائق..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..
يجب الحفاظ على جمالية الغابات وعليها من الحرائق لانها تمدنا بالاكسجين..
اللهم انا نسألك اللطف بعبادك اللهم اطفأ هذه النار وابعد عنا شرها …
الغابة امانة ومسؤوليتنا جميعا وجب الحفاظ عليها لانها هي نصف الحياة وثرواتها لا تقدر بثمن..
اللهم احفظ بلدنا المغرب واجعله بلدا امنا مطمئنا واحفض كل فرق الاطفاء الذين يضحون بحياتهم من اجل الوطن..
بوركت جهودكم اللهم بردا وسلاما على البلاد والعباد ..