جهود متواصلة لليوم الرابع لإطفاء حريقين في غابات بإفران

2022-08-25 / 14:55
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ع محياوي - هبة بريس

مازالت الجهود متواصلة لإخماد حريق، يلتهم منذ الإثنين غابات تقع ضواحي مدينة إفران بالضبط قرب المطار بطريق أزرو لتندلع مساء يوم أمس الأربعاء مرة أخرى بمساحات شاسعة بأراضي الجموع بطريق الحاجب رغم هطول أمطارالخير بمدينة إفران الحريق وألسنة النيران لم تتوقف ، وهو ما استنفر السلطات المعنية لتطويقه.

ويشارك في عمليات الإطفاء عناصر الوقاية المدنية، والدرك الملكي، وطائرات “كنادير” المتخصصة، وعناصر المياه والغابات، بالإضافة إلى القوات المساعدة والجيش

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