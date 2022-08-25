حكومة أخنوش تعين خمس كفاءات جديدة على رأس مديريات وازنة

2022-08-25 / 18:00

هبة بريس ـ الرباط

اختتم مجلس الحكومة أشغاله اليوم بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين كل من عبد الكريم كيري، مديرا للبحث والتقنين والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة، و أحمد عبار، مديرا للحسابات العامة بالخزينة العامة للمملكة، و ميسوم لطفي، مديرا للمالية العمومية بالخزينة العامة للمملكة.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين جواد باحجي، مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، و سعيد أقريال، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.

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