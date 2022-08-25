عاجل: وزارة الصحة تعلن عن تسجيل أول إصابة مؤكدة ب”جدري القردة”

2022-08-25 / 14:21
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، أنه تم رصد حالة إصابة مؤكدة بمرض (المانكبوكس) أو جذري القردة بالمغرب، ويتعلق الأمر بحالة وافدة لمواطن أجنبي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المعطيات الأولية المتعلقة بالوضعية الصحية للمصاب تشير إلى أنه بصحة جيدة وحالته مستقرة ولا تدعو للقلق، ويتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة بالبلاد، لافتة إلى أن هذه الحالة تم رصدها في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، وتنفيذا لسياستها التواصلية.

كما شددت على أن فرق المركز الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة وكذا فرق الاستجابة السريعة، باشرت التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية الخاصة به، وذلك من أجل إخضاعهم للمراقبة الطبية والقيام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن الحصيلة الإجمالية للحالات المؤكدة بفيروس جذري القردة بالمغرب هي ثلاث حالات منذ تسجيل أول حالة مؤكدة في الثاني من شهر يونيو الماضي.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تستمر في تنفيذ سياستها التواصلية مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.

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تعليق واحد

  1. وزارة الصحة نكتشف جدري القرود ألف مبروك وهي الاكتشافات العلمية ،

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