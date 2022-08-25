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الحكومة: نعمل على تعميم التعويضات العائلية تدريجيا ابتداء من نهاية 2023

2022-08-25 / 14:09
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته ستواصل ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام “RAMED”.

وذكر أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه بالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث ستعمل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الورش، على البرلمان.

والتزاما بالأَجِنْدة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، أوضح الرئيس أن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

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‫3 تعليقات

  2. تعميم التغطية الصحية نضام حماية إجتماعية سيخفف معانات كثير من المواطنين في المجال الصحي.

  3. ستستفيد الأسر المغربية المتوسطة و المحدودة الدخل من نضام التعويضات العائلية أملا أن يتم تطبيقه في أقرب الاجال.

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