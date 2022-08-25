بعد زواج دام ل25 سنة …انفصال النجم سيلفستر ستالون عن زوجته

كشف موقع جاست جيرد عن انفصال نجم هوليوود سيلفستر ستالون عن زوجته جينيفر فلافين، حيث أفاد التقرير بأن ستالون البالغ من العمر 76 عامًا والعارضة السابقة البالغة من العمر 54 عاماً في طريقهما إلى الطلاق.

و أضاف ذات التقرير، أن جينيفر هي من تقدمت بطلب الطلاق من سيلفستر في 19 غشت في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

و أفاد التقرير أن أزمة سيلفستر ستالون وزوجته جينيفر فلافين، بدأت منذ استبداله وشم عملاق لصورة زوجته على ذراعه، بوشم لصورة كلب روكى، وهو أحد شخصيات فيلمه الشهير Rocky Balboa.



و في سياق منفصل، أعلنت شبكة Paramount بلس سابقا عن طرح المسلسل الجديد Tulsa King الذى سيقوم ببطولته الممثل العالمى سيلفستر ستالون المرشح لجائزة الأوسكار بداية من يوم 13 نونبر المقبل.

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