أخنوش: سنعمل على تعميم محاكم الأسرة وطنيا
نَوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالمكتسبات التي حققتها بلادنا بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مشيدا بالمواقف الحاسمة لجلالته تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، ونوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وفي هذا الصدد أشاد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بحرص الملك على النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ.
وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، أكد أخنوش، على أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها.
تعليق واحد
نعم شيدو وبنوا محاكم قضاء الاسرة في كل مدينة وقرية ومدشر شوفو غي المعنى قضاء اي يقضي ويموت وووو غدا يبقاو غي لحيوط حيتو الكرامة الرجل بمقايسها هل الللواتي يطالبن بالحقوق في الميراث والدين وهل هؤلاء الخقوقيات يكالبن بحرية جسدهن يفعلون بها ما يشاؤون هل هن متزوجات .ميف يعقل الرجل متزوج وتخرمه زوجته بحقوقه وتدعيه بانه اغتصبت من طرف زوجها وهناك عقد يسمى عقد النكاح يفعل بها مايشاء هناك عقد لا جدال فيه عندما يريد ان ينكحها لا تمانعه .راه مكان لهرج على تساء المغرب قد هد الخقوقيات حتى مثرت النواعس والطلاق في بلادنا..هناك يحب ان تكون حقوق لرجال ايضا الاسلام اول من اعطى خقوق المرأة غي محمدينش الله.هناك من نساء من تتزوج كديرها مشروع تزوج تبقى سنة وطلق .تيخرجلها داك النصيب وتتولي تتزوج وطلق لها مشروع مدخم ….واملة شاربة مكسيية تتسنى عام وطلق عارفة المحكمة شحال غدا تعطيلها وتتقولهالك تتفاوض معاك فلوس .واتخدى من هد الحقوقيات وتنكر من هد النمادج