أخنوش: سنعمل على تعميم محاكم الأسرة وطنيا

2022-08-25 / 13:58
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هبة بريس - الرباط

نَوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالمكتسبات التي حققتها بلادنا بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مشيدا بالمواقف الحاسمة لجلالته تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، ونوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وفي هذا الصدد أشاد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بحرص الملك على النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ.

وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، أكد أخنوش، على أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها.

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