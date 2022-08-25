الحكومة: أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة ودعمنا الناشرين ب105 مليون درهم

2022-08-25 / 13:41
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هبة بريس - الرباط

في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، تطرق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الى مستجدات الدخول الدراسي للموسم 2022-2023.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذات جودة للجميع”، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المنصرم حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته.

كما شدد رئيس الحكومة أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة، حيث أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين يقدر بـــــــــــــ 105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.

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