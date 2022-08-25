الودادي السابق “أشرف داري” ينال إشادة واسعة في فرنسا بعد تألقه رفقة بريست

هبة بريس ـ رياضة

واصل الدولي المغربي أشرف داري تقديم عروض قوية رفقة ناديه الفرنسي الجديد بريست و الذي انتقل له هذا الصيف قادما من الوداد الرياضي.

أشرف داري بصم على مباريات متميزة رفقة بريست و هو ما جعل شعبيته تتسع وسط جماهير النادي الفرنسي السالف الذكر.

كما نال الودادي السابق إشادة كبيرة من طرف عدد من المحللين الرياضيين المهتمين بالدوري الفرنسي بعد الأداء العالي الذي قدمه في اللقاءات السابقة و تأقلمه السريع مع أجواء الدوري الفرنسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0