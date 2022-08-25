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أخنوش يدعو أعضاء حكومته إلى التعبئة والتجنيد لتفعيل التوجيهات الملكية

2022-08-25 / 13:36
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هبة بريس

ثمن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عاليا مضامين الخطب الملكية السامية بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين (23) لعيد العرش المجيد وكذا الذكرى التاسعة والستين (69) لثورة الملك والشعب.

و أكِّد في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، الانْخِراط الكامل للحكومة بكل حَزْمٍ ومسؤولية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية.

وأهاب رئيس الحكومة بالوزراء إلى التعبئة والتجنيد، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم للتوجيهات الملكية السامية.

كما نوه الرئيس، باسم الحكومة، بالمكتسبات التي حققتها بلادنا بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، مشيدا بالمواقف الحاسمة لجلالته تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، ونوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

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