بنسبة 3.2 بالمائة.. ارتفاع الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن حجم الإنتاج الوطني للطاقة الكهربائية تعزز بنسبة 3,2 في المائة عند متم النصف الأول من سنة 2022، بعد زيادة بنسبة 2,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، و4,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة ذاتها.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر غشت 2022، أن هذا التحسن، عند متم يونيو المنصرم، يعزى أساسا إلى الزيادة في إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 31,6 في المائة، وكذا الخاص بالطاقات المتجددة المتعلق بالقانون 13-09 بنسبة 10 في المائة، مقابل تراجع الإنتاج الخاص بنسبة 4,7 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة ما قبل الأزمة (2019)، يواصل إنتاج الطاقة الكهربائية منحاه التصاعدي؛ بزائد 3 في المائة عند متم يونيو، بعد 1,7 في المائة عند متم مارس 2022، وناقص 0,1 في المائة عند متم يونيو 2021.

وفي ما يخص الإنتاج الصافي، فقد ارتفع بنسبة 5,6 في المائة عند متم يونيو 2022، بعد زائد 6,9 في المائة قبل سنة. كما ارتفع الحجم المستورد من الطاقة بنسبة 161,3 في المائة (بعد ناقص 26,9 في المائة)، في حين انخفض الحجم المصدر بنسبة 18,5 في المائة (بعد زائد 51,3 في المائة).

وفي ما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد تسارعت وتيرة نموه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، ليبلغ زائد 7,6 في المائة بعد زائد 2,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0