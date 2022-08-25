بريطانيا تلغي اختبارات الكشف عن كورونا للعاملين في المجال الصحي

هبة بريس - وكالات

قررت خدمة الصحة الوطنية البريطانية إيقاف اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا للعاملين في المجال الصحي الذين لا يعانون من أية أعراض، وذلك في ظل تراجع الإصابات الجديدة وسعي البلاد للتعايش مع الفيروس.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إنها ستوقف إجراء الاختبارات للموظفين الذين لا تظهر عليهم أعراض، وهو الإجراء الذي كان يعتبر عنصرا أساسيا في توجيهات خدمة الصحة الوطنية الخاصة بالوقاية من الإصابات بالفيروس ومكافحته.

وتأتي هذه الخطوة مع استمرار تراجع الإصابات الجديدة بالفيروس في مختلف أنحاء بريطانيا، بعد ارتفاعها في وقت سابق من العام الجاري بسبب السلالات الفرعية من المتحور “أوميكرون”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0