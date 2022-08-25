تصنيف الفيفا.. المنتخب المغربي يحل بالمركز الأول عربيا وال23 عالميا

هبة بريس

تراجع المنتخب المغربي لكرة القدم بمركز واحد، في تصنيف المنتخبات الدولية الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، برسم شهر غشت، حيث حل في المركز 23 بـمجموع 1558.35 نقطة، بعدما كان متمركزا في الرتبة 22 خلال الشهر الماضي.

ورغم هذا التراجع الطفيف ظل المنتخب المغربي يحتل المركز الأول عربيا و الثاني افريقيا وراء منتخب السينغال صاحب الرتبة 18 عالميا بمجموع 1584.59 نقطة ، فيما حل منتخب تونس ثالثا ب 1507.86 نقطة ، يليه منتخب نيجيريا رابعا ب 1504.07 نقطة، ثم الكاميرون خامسا ب 1484.95 نقطة ، فمنتخب مصر في الرتبة السادسة بمجموع 1482.63 نقطة.

وحافظ منتخب البرازيل على موقعه في صدارة التصنيف العالمي برصيد 56. 1837 نقطة يليه منتخب بلجيكا في المركز الثاني برصيد 92. 1821 نقطة.

وجاء منتخب الأرجنتين في المركز الثالث ثم فرنسا في المركز الرابع ثم إنجلترا في المركز الخامس وإسبانيا في المركز السادس وإيطاليا في المركز السابع وهولندا في المركز الثامن والبرتغال في المركز التاسع والدنمارك في المركز العاشر.

وظل منتخب إيران في صدارة تصنيف المنتخبات الآسيوية يليه منتخب اليابان ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث وأستراليا في المركز الرابع وقطر في المركز الخامس والسعودية في المركز السادس والإمارات في المركز السابع.

وجاء ترتيب المنتخبات الأفريقية في تصنيف « فيفا « على الشكل التالي .

1- السنغال الأول أفريقيا والـ18 عالميا 1584.59 نقطة

2 – المغرب الثانى أفريقيا والـ23 عالميا 1558.35 نقطة

3 – تونس الثالث أفريقيا والـ30 عالميا 1507.86 نقطة

4 – نيجيريا الرابع أفريقيا والـ31 عالميا 1504.07 نقطة

5 – الكاميرون الخامس أفريقيا والـ38 عالميا 1484.95 نقطة

6 – مصر السادس أفريقيا والـ40 عالميا 1482.63 نقطة

7 – الجزائر السابع أفريقيا والـ41 عالميا 1480.59 نقطة

8 – مالي الثامن أفريقيا والـ46 عالميا 1447.74 نقطة

9 – كوت ديفوار التاسع أفريقيا والـ52 عالميا 1435.91 نقطة

10 – بوركينا فاسو العاشر أفريقيا والـ55 عالميا1425.64 نقطة

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