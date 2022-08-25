“لو فيغارو”: زعيم الطائفة اليهودية في فرنسا لن يرافق ماكرون إلى الجزائر

2022-08-25 / 11:15
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “لو فيغارو” أن زعيم الطائفة اليهودية بفرنسا الحاخام حاييم كورسيا لن يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته للجزائر، بسبب إصابته بكورونا.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الحاخام كورسيا كان متحمسا لـ”العودة إلى جذوره”، مشيرة إلى أن جميع أعضاء الوفد خضعوا للفحوصات على مدى أيام ثلاث ووفقا للبروتوكول الصحي الذي وضعه الإليزيه.

وقال كورسيا للصحيفة إنه لا يعاني من أي أعراض، لكنه لا يريد المخاطرة بإصابة أعضاء الوفد الرئاسي أو بعض الضيوف الجزائريين، لذلك فضل البقاء في باريس، مؤكدا أنه يشعر بخيبة أمل لأن “هذه الرحلة كانت فرصة له لتوطيد الروابط بين اليهود الفرنسيين من أصل جزائري والبلد الذي لديهم جذورهم فيه”.

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تعليق واحد

  1. مجرد تساؤل.
    هل استجاب الرب لدعاء ودعوات الجزائريين !!!؟؟؟
    قطعا وأكيد في الحالتين.
    الحالة الأولى: أن الله ألهم الرئيس الجزائري فاستجاب لنداء مواطنيه ونسق مع ماكرون عدم مرافقة الحخام للوفد الفرنسي والحجة جاهزة وقد استعملها الكثيرون من قبل وهي ” كورونا”.
    الحالة الثانية: أن الرب استجاب للجزائريين لرفضهم التقرب والتعامل مع من غضب عليهم، فسلط على الحخام أضعف مخلوقاتها ليحبسه عن أرض طاهرة ذكر (بضم الذال) فيها اسمه نصرة له ولدينه.

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