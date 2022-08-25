اعتقال جزائري حاول تهريب 850 كلغرام من الحشيش بميناء طنجة المتوسط
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط ، من احباط عملية تهريب 840 كيلوغرام من المخدرات، كانت مخباة بعناية داخل سيارة تحمل الواح ترقيم فرنسية .
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد قادت عملية تفتيش روتينية للمركبات والسيارات الى ضبط الكمية المذكورة من الحشيش على متن سيارة لمواطن من اصول جزائرية رفقة زوجته الفرنسية .
وقد تم احالة المعني بالامر وزوجته الى عناصر الشرطة القضائية لميناء طنجة المتوسط قصد تعميق البحث معهما .
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