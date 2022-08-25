جماهير الرجاء تترقب “وعود” نهاية الأسبوع لختم ملف الانتدابات

هبة بريس ـ رياضة

“نهاية هاد الأسبوع غنبلبلوها بالانتدابات”، بهاته الجملة خاطب عزيز البدراوي قبل يومين أنصار فريقه الرجاء عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الأمر دفع الجماهير العريضة ل”رجاء الشعب” للتكهن بهوية الانتدابات الجديدة التي وعد بها الرئيس البدراوي و الذي بات يحظي بشعبية و إجماع كبيرين من الأنصار.

و تناسلت مجموعة من الشائعات بتوقيع الرجاء لعقود مع لاعبين اثنين أحدهما هداف أجنبي يشغل مركز رأس حربة، غير أنه لحدود الساعة لا شيء رسمي في انتظار الخبر اليقين من إدارة النادي.

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