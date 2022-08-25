الوداد يواجه شباب المسيرة وديا و عموتة سيكون حاضرا في دكة البدلاء

هبة بريس ـ رياضة

تتواصل التداريب المكثفة التي باشرها فريق الوداد الرياضي استعدادا للموسم الكروي الجديد و الذي سينطلق في الثاني من شهر شتنبر القادم.

و برمج نادي الوداد عددا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية عناصر الفريق و تقوية الانسجام بين اللاعبين، منها المباراة الودية التي تقررت يوم غد الجمعة بين الفريق الأحمر و شباب المسيرة بمركب بنجلون بالدار البيضاء.

و سيكون المدرب الحسين عموتة حاضرا في دكة بدلاء الوداد خلال هاته المباراة بعد عودته من النمسا إثر نهاية الدوري الودي الذي شارك فيه المنتخب الوطني للمحليين.

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