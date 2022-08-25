بعد سقوطه للقسم الثاني.. سريع واد زم يعزز صفوفه بلاعب رجاوي سابق

2022-08-25 / 10:14
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هبة بريس ـ رياضة

يواصل فريق سريع واد زم استعداداته لبطولة الموسم الكروي الجديد الذي سينطلق يعد أيام و ذلك في ظل المشاكل التي يتخبط بها و التس عصفت به للقسم الاحترافي الثاني.

و لتعزيز ترسانته البشرية، استقطب فريق “الركوز” عددا من اللاعبين كان آخرهم لاعب خط الوسط سعد اللمطي، و الذي وقع في كشوفات الفريق في الساعات الماضية.

و سبق للاعب سعد اللمطي أن جاور عدة أندية في البطولة المغربية كان ابرزها الرجاء الرياضي و أولمبيك أسفي و غيرهم.

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