ست أبطال مغاربة يبحثون عن الذهب في البطولة الإفريقية للكيك بوكسينغ

2022-08-25 / 11:06
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هبة بريس ـ رياضة

توجه المنتخب الوطني المغربي لرياضات الكيك بوكسينغ صوب جمهورية جنوب إفريقيا للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية للعبة التي ستجرى نهاية هذا الشهر.

وأفادت الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، بأن النخبة الوطنية المغربية تتشكل من ست أبطال، ثلاثة في صنف الذكور و ثلاثة في صنف الإناث.

و ستشارك جميع عناصر المنتخب المغربي ضمن صنف اللاوكيك لهذه البطولة الإفريقية، من خلال اللاعبات أميمة بلوراث، التي ستتنافس في فئة وزن أقل من 48 كلغ، ورميساء بوعرورو في وزن أقل من 56 كلغ، ثم كوثر باعراب التي ستشارك ضمن فئة وزن أقل من 65 كلغ.

ولدى الذكور تضم اللائحة كلا من أنس الجزولي في فئة وزن أقل من 60 كلغ، وحمزة الحيمر الذي سيدخل المنافسة ضمن وزن أقل من 71 كلغ، إضافة إلى يوسف أنزاد الذي سيتبارى برسم فئة وزن أقل من 81 كلغ.

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