أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز مستوى 3200 دولار
هبة بريس - وكالات
أظهرت بيانات التداول لبورصة لندن ICE أن أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، كسرت حاجز الـ3200 دولار لكل ألف متر مكعب وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، قفزت العقود الآجلة للغاز بنسبة 8% إلى 3232.5 دولار لكل ألف متر مكعب.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب “السيل الشمالي-1” (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.
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19 تعليقات
الذى حرض على الحرب الاوكرانية الروسية عليه تحمل المسئولية كاملة ولازال الغاز في الارتفاع..
قطع الغاز الروسي مع الجفاف افلاس اوروبا بالكامل ثم تداعياتها على افريقيا والدول الفقيرة. نهاية حتمية لا محال لها ..
اوروبا يجب ان تذوق طعم الجوع والذل الذي لحقته بشعوب افريقيا والشعوب العربية والمسلمات ..
اظهرت روسيا للغرب انها قوة عالمية يستحيل عزلها فهي بحاجة إلى روسيا واقتصادها القوي والمهم ..
أزمة الطاقة العالمية المرتقبة ستعري دعاة الطاقة المتجددة التي هي ضعيفة جدا..
اوروبا انت عليها مصائب الدنيا الجفاف ارتفاع الاسعار وانقطاع الغز عليها والبترول بداية انهيار ها..
أزمة الغاز يتشكل مشكل كبير لدى اوروبا وشركاتها ..
روسيا لها كل الحق ان تقطع الغار نهائيا على الغرب حتى ينحني الناتو وامريكا معها..
روسيا من حقها الرد بالطريقه التي تراها مناسبه على أوروبا البادئ اظلم لانها فرضت عقوبات على روسيا ..
الغاز الروسي سلاح موجه ضد الغرب بعد فرض العقوبات الشديدة على روسيا والاسلحة التي تصل إلى اوكرانيا وتدفقها يوميا .العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوربي على روسيا لا تعتبرها ..
إقفال الغاز والنفط وتوقيف الصادرات الغذائية سيجعل أوروبا تنهار وترجع إلى القرون الوسطى ..
أوروبا في قمة الغباء فرضوا عقوبات على روسيا فعاقبوا أنفسهم قبل روسيا يجب مراجعة علاقته معها قبل فوات الاوان..
العالم يتجه للطاقة الكهربائية و النفط و الغاز إلى الزوال قريباً ..
هي حرب باردة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ..
الاقتصاد الروسي اقوى من إقتصادات اوروبا وافريقيا واسيا لانه كان يمون العالم..
كل الحروب والعذاب الذي كانت تمارسه اوروبا على العرب وافريقيا جاء دورها الان لتذوق المرارة والعذاب..
على اوروبا ان تنبطح لروسيا وعدم امداد اوكرانيا بالأسلحة اتعود الامور كما كانت عليه سابقا..
اوروبا في ورطة كبيرة الجفاف وقطع الغاز عليها ستواجه اسوء الكوارث في حياتها والأمن الغذائي يهدد شعوبها ..
اللهم لا شماته ولكن أوروبا هي الان في بداية انهيار اقتصادها ..