أشغال توسعة طريق مطار محمد الخامس تؤخر العشرات عن مواعيد الطيران

2022-08-25 / 10:11
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هبة بريس – الدار البيضاء 

تتواصل أشغال توسعة و تثليث الطريق السيار بالمقطع الرابط بين الدار البيضاء و برشيد و الذي يربط مطار محمد الخامس الدولي بعدد من المدن.

و بالرغم من الوتيرة المتسارعة التي تعرفها الأشغال، و التي تستمر أحيانا حتى ساعات الليل لإنهائها في أسرع الآجال، غير أن تزامنها و فترة الذروة التي يشهدها مطار محمد الخامس كان لها الأثر السلبي على حركة التنقل.

و تسببت الأشغال السالفة الذكر في تأخر عدد من المسافرين عن رحلاتهم الجوية خاصة الذين لا يتخذون احتياطات الذهاب المبكر للمطار، حيث أصبح الوصول من الدار البيضاء لمطار محمد الخامس يتطلب أحيانا حوالي ساعتين من الزمن في فترات الذروة التي تكثر فيها حوادث السير عوض ربع ساعة كما كان سابقا.

و بات عدد من المسافرين يفضلون الذهاب لمطار محمد الخامس عبر الطرق الوطنية عوض الطريق السيار لتفادي الاكتظاظ الكبير الذي تشهده الأخيرة خاصة في فترة خروج الموظفين من عملهم.

*الصورة من الأرشيف

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