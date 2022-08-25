إضرام النار بغابة جبل مليتر بإفران.. إيداع المشتبه به سجن تولال

2022-08-25 / 09:52
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ع محياوي - هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصدر خاص أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، استمع للمعني بالأمر ” المشتبه به ” في وقوفه وراء حريق غابة جبل مليتر ضواحي إفران المحاذية لمطار إفران .

وتمت إحالة المتهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس بعد متابعته من أجل إضرام النار عمدا والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن جريمة، ليتم إيداعه سجن تولال.

وسيخضع المعني لاستنطاق تفصيلي أمام قاضي التحقيق في جلسات مقبلة، قبل اتخاذ المتعين في حقه.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، و على إثر إشعاره بالحريق أصدر تعليماته للشرطة القضائية بسرية الدرك الملكي بأزرو بفتح بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق، وتشخيص كل من يكون وراء ذلك.

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تعليق واحد

  1. إدا تبت حرقه الغابة طحنوا بوه طحين عطيوا لامه شي قرن ديال الحبس ولد الحرام

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