إضرام النار بغابة جبل مليتر بإفران.. إيداع المشتبه به سجن تولال

2022-08-25 / 09:52
0
ع محياوي - هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصدر خاص أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، استمع للمعني بالأمر ” المشتبه به ” في وقوفه وراء حريق غابة جبل مليتر ضواحي إفران المحاذية لمطار إفران .

وتمت إحالة المتهم في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس بعد متابعته من أجل إضرام النار عمدا والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن جريمة، ليتم إيداعه سجن تولال.

وسيخضع المعني لاستنطاق تفصيلي أمام قاضي التحقيق في جلسات مقبلة، قبل اتخاذ المتعين في حقه.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، و على إثر إشعاره بالحريق أصدر تعليماته للشرطة القضائية بسرية الدرك الملكي بأزرو بفتح بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق، وتشخيص كل من يكون وراء ذلك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أشغال توسعة طريق مطار محمد الخامس تؤخر العشرات عن مواعيد الطيران

أشغال توسعة طريق مطار محمد الخامس تؤخر العشرات عن…

2022-08-25 / 10:11
Photo of فرنسا ترفض منح التأشيرة لطلبة مغاربة للالتحاق بمدارسهم

فرنسا ترفض منح التأشيرة لطلبة مغاربة للالتحاق بمدارسهم

2022-08-25 / 09:29
Photo of فاس.. إيقاف مفتش شرطة بتهمة تلقيه رشوة

فاس.. إيقاف مفتش شرطة بتهمة تلقيه رشوة

2022-08-25 / 09:11
Photo of طقس الخميس.. انخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق

طقس الخميس.. انخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق

2022-08-25 / 09:05
Photo of عين الزرقاء: حوادث تتكرر وغياب تام للسلطات المحلية والدرك الملكي

عين الزرقاء: حوادث تتكرر وغياب تام للسلطات المحلية والدرك…

2022-08-24 / 23:29
Photo of العروي ..ارتفاع عدد الوفيات الى 8 بعد العثور على جثة جديدة

العروي ..ارتفاع عدد الوفيات الى 8 بعد العثور على…

2022-08-24 / 23:03
Photo of بعد حركية رجال السلطة…مخاوف من تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالجماعات

بعد حركية رجال السلطة…مخاوف من تفشي ظاهرة البناء العشوائي…

2022-08-24 / 22:33
Photo of بعد تسجيل حالة وفاة ..اللجنة العلمية توصي مجددا بتلقيح الأطفال ضد كورونا

بعد تسجيل حالة وفاة ..اللجنة العلمية توصي مجددا بتلقيح…

2022-08-24 / 22:20
Photo of الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف جانح عرض رجال الأمن للتهديد عن طريق كلب شرس

الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف جانح عرض رجال الأمن للتهديد…

2022-08-24 / 21:57
Photo of وزارة الاقتصاد تنفي منح 1700 درهم كمساعدات مالية للمغاربة لمواجهة “الغلاء “

وزارة الاقتصاد تنفي منح 1700 درهم كمساعدات مالية للمغاربة…

2022-08-24 / 20:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق