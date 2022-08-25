السعودية تسمح لمشجعي مونديال قطر بالإقامة 60 يومًا داخل المملكة

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بحاملي بطاقة “ هيا “ الخاصة بمشجعي نهائيات كأس العالم التي تقام في قطر، خلال شهري نوفمبر و ديسمبر المقبلين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، يمكن للمشجعين الحاملين لبطاقة ”هيا“ الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة 60 يومًا بعد الحصول على تأشيرة الإقامة عبر المنصة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتأشيرات.

وأكد البيان أن المشجعين الحاصلين على تأشيرة الإقامة بإمكانهم الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية عدة مرات أثناء فترة سريان التأشيرة 60 يومًا وليس من الضروري أن يكون الدخول المسبق لقطر شرطًا للإقامة في المملكة العربية السعودية خلال نهائيات كأس العالم.

كما اشترط بيان الوزارة حصول المشجعين على تأمين صحي قبل القدوم للمملكة العربية السعودية.

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