فرنسا ترفض منح التأشيرة لطلبة مغاربة للالتحاق بمدارسهم

هبة بريس - الرباط

رفضت المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب، منح التأشيرة لعدد من الطلبة المغاربة للالتحاف بمدراسهم ومعاهدهم قبيل انطلاق الموسم الدراسي.

وكشف عدد من الطلبة في حديث مع هبة بريس، أنهم اجتازوا عملية الانتقاء وامتحانات الالتحاق بالمدارس والمعاهد المذكورة بنجاح، ولم يبقى لهم سوى التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة للسفر، قبل أن يتفاجأوا برفض طلباتهم.

وأضاف الطلبة، أن المصالح المعنية رفضت طلبات حصولهم على التأشيرة دون أسباب منطقية، كما رفضت إعادة النظر فيها أو التواصل معها، مطالبين وزارتي الخارجية والتعليم العالي بالتدخل.

هذا ويشار الى أن عدد من الفعاليات الجمعوية استنكرت تعمد السلطات الفرنسية رفض طلبات المغاربة لدخول التراب الفرنسي خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، القنصليات الفرنسية بإرجاع أموال المغاربة.

ووجهت الجامعة في هذا الصدد رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط تطالبها بحث القنصليات على إعادة الواجبات المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.

وأكدت جامعة حماية المستهلك، أن فرض شروط جديدة للحصول على التأشيرة دون إخبار المستهلك المغربي يعد خرقا للحق في الحصول على المعلومة.

وأشارت إلى أن الشركة الوسيطة بين المستهلكين والسفارة الفرنسية ليس من حقها الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة، وهو ما يخالف القانون.

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