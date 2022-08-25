للمرة الثانية.. إصابة زوجة جو بايدن بكورونا

هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض، إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا مجددا، وإلزام الرئيس جو بايدن بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

وبحسب ” الراديو الوطني العام” (npr) فقد ثبتت إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بكورونا على الرغم من أن مكتبها يقول إنها لا تعاني من أعراض.

وقالت مديرة اتصالات السيدة الأولى كيلسي دونوهيو في بيان إن الوحدة الطبية في البيت الأبيض أبلغت المخالطين عن قرب.

هذا وثبتت إصابة السيدة الأولى، البالغة من العمر 71 عاما، بكورونا، لأول مرة في 16 غشت بينما كانت في إجازة مع الرئيس في ساوث كارولينا.

وظلت جيل بايدن في العزل لمدة خمسة أيام، وخضعت لدورة علاج بحبوب باكسلوفيد، وشرعت في الانضمام إلى الرئيس في ولاية ديلاوير يوم الأحد بعد اختبارين سلبيين.

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