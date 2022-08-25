فاس.. إيقاف مفتش شرطة بتهمة تلقيه رشوة
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء 24 غشت الجاري، من توقيف مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية بمنطقة أمن بنسودة بنفس المدينة، وهو في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بالجدية اللازمة مع بلاغ تقدم به مواطن، ينسب فيه لموظف الشرطة المشتبه فيه مطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة لمعالجة شكايته المسجلة لدى الدائرة الأمنية التي يعمل بها، وهو ما استدعى القيام بأبحاث وتحريات أسفرت عن ضبط الشرطي المعني بالأمر متلبسا بتسلم هذا المبلغ المالي.
وقد تم إيداع مفتش الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي الجاري في حقه.
11 تعليقات
يجب تشديد العقوبات عليه وعلى غيره ليكون عبرة لكل موظف يطالب برشوة ..
شكرا على التفاعل الكبير للمدرية العامة للامن الوطني وتحية خالصة للسيد الحموشي الرجل الشهم ذو شخصية عالية في بناء إدارة الأمن خالية من الرشاوى وكل من ضبط يادي الثمن غاليا..
وما أكثرهم اللهم اهدي هؤلاء المخلوقات حتى يؤدوا عملهم باحسن وجه..
رشوة مورثة في صفوف بعض العناصر الأمنية منذ القدم لآ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
يجب ايداعه السجن حيث سبق له أن ظبط متلبسا لتلقي الرشوة ..
نتمنى ان يكون عبرة لغيره وكل من ضبط متلبسا ايداعه السجن وعزله عن عمله..
يجب ان يكون الانسان نزيها في عمله وتاديته باخلاص وأمانة..
خروقات كبيرة في الجهاز الامني وكذا القضائي نتمنى ان يعاد النظر فيهم..
ويبقى الحل الأمثل في بلدنا هو تثبيت الكاميرا داخل السيارة لرصد الظلم الذي يتعرض له المواطن..
يجب الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في ضبط ورصد المخالفات ومن بينها الكاميرات العالية الدقة ومثبتة عند كل العناصر الأمنية ..
بعض العناصر الأمنية لا يطبقون القانون المنصوص عليه في الدستور ..