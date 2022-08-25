مقر المديرية العام للأمن الوطني

فاس.. إيقاف مفتش شرطة بتهمة تلقيه رشوة

2022-08-25 / 09:11
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ع محياوي - هبة بريس

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء 24 غشت الجاري، من توقيف مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية بمنطقة أمن بنسودة بنفس المدينة، وهو في حالة تلبس باستلام مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بالجدية اللازمة مع بلاغ تقدم به مواطن، ينسب فيه لموظف الشرطة المشتبه فيه مطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة لمعالجة شكايته المسجلة لدى الدائرة الأمنية التي يعمل بها، وهو ما استدعى القيام بأبحاث وتحريات أسفرت عن ضبط الشرطي المعني بالأمر متلبسا بتسلم هذا المبلغ المالي.

وقد تم إيداع مفتش الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي الجاري في حقه.

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