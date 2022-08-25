طقس الخميس.. انخفاض درجات الحرارة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية بانخفاض درجات الحرارة خلال النهار بالمناطق الجنوبية والشرقية، وأن يبقى الطقس نسبيا حارا بالسهول غرب الأطلس، وداخل سوس، وأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

كما ستتشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل، مع نزول قطرات مطرية أخرى أو زخات رعدية فوق جبال الأطلس، والريف، والمناطق الشرقية والجنوب الشرقي للمملكة.

وستبقى السماء أحيانا غائمة بالسهول غرب الأطلس، وشرق الواجهة المتوسطية وأقصى الجنوب، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما على السواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، وتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و 19 درجة بالأطلس، وما بين 25 و32 درجة بسهول تادلة وبداخل منطقة سوس، والجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و25 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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