عين الزرقاء: حوادث تتكرر وغياب تام للسلطات المحلية والدرك الملكي

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

عين “الزرقاء” الواقعة أعلى جبال تطوان والمطلةر على المدينة ونواحيها على بعد ست كيلومترات، صارت تشكل وجهة مفضلة للعديد من الزوار المغاربة والأجانب بعدما كانت زيارتها مقتصرة على أبناء المنطقة فحسب حتى نهاية العشرية الأولى من الألفية الثانية، تمتاز بغطاء غابوي جد مهم وبناء عشوائي ما يزال يعاني غياب الهيكلة التحتية.

منطقة سياحية بامتياز يقصدها الآلاف كل يوم لقضاء العطلة الصيفية في غياب تام للسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي المفروض أن يتواجدوا لوقف بعض الإعتداءات المتكررة على الزائرين واقتناص العناصر المشبوهة التي تحوم في المكان أملا في سرقة هاتف نقال أو بعضا من الممتلكات الشخصية للمواطنين.

“عين الزرقاء” التي ذاع صوتها في الداخل والخارج تعاني من الغياب اللامبرر للمسؤولين الأمنيين، مما يفتح الباب على مصراعيه لعرقلة كبيرة في السير والجولان من جهة ناهيك عن طوابير بشرية من الأطفال الغير المرفوقين الذين يصعدون القمم الصخرية الخطيرة للإرتماء إلى المسبح دون إكتراث بالمخاطر، فلا هم يعقلون ولا السلطات الوصية تضع حدا لهذه الظاهرة التي عجلت بوفاة المئات من الأطفال وما يزال النزيف متواصلا إن لم يصل لحد الوفاة فيتسبب في عاهات مستديمة بسبب غياب المراقبة، من.جهة أخرى تعتبر الأسلاك الكهربائية العالية التوثر خطرا يتهدد هؤلاء “المصطافين” بمرورها بطريقة أقل من عشوائية بين الصخور الشامخة ، إذ يستعملها هؤلاء المراهقين “خط حياة” للعبور إلى نقطة الإرتماء العمودي.

إشكال آخر تتحمله السلطات المعنية وهو غياب سيارة إسعاف عن المكان الذي يعج بالسياح في حالة ما إن وقعت حالة سقوط مفاجئة أو أزمة قلبية لأحد الزائرين فلن تصل الإسعاف إلا بعد ساعتين على الأقل، وعلى ما يبدو أن المطاعم الموجودة بعين المكان لا تصلها لجنة المراقبة الصحية أبدا وهو ما يستنتج من خلال عشوائيتها وانعدام الشروط والمواصفات الصحية لأهليتها قي إستقبال الزبناء .

فهل يتحرك السيد قائد المنطقة إلى عين المكان مرفوقا بقائد مركز الدرك الملكي ليقفا معا على الإختلالات الغير مسبوقة ل”عين الزرقاء”؟ أم ان الأمر بالنسبة لهما لا يختلف في وجزد ضحايا من عدمه؟.

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