العروي ..ارتفاع عدد الوفيات الى 8 بعد العثور على جثة جديدة

2022-08-24 / 23:03
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هبة بريس - العروي

تشهد جماعة العروي بإقليم الناظور، حالة استنفار أمني قصوى، بعد العثور على 8 جثت أمكنة متفرقة ، آخرها جثة شخص أمام محطة الوقود (توتال) بالمدينة .

وشغلت الجثت بال المحققين بمدينة العروي ، حيث تعكف عناصر الشرطة العلمية والمحققين على فك خيوط “اللغز ” الذي استنفر السلطات الامنية وهز ساكنة العروي .

وقد تم العثور على الجثة الأولى في زنقة ميسور بحي السكة، غير بعيد عن مسجد الهدى، فيما عثر على الجثة الثانية بحي المطار أما الجثة الثالثة تم العثور عليها على مستوى الحديقة الايكولوجية، بعدما اكتشفها مواطنون ملقاة على العشب ليستمر تسلسل العثور على حثت اخرى في اماكن متفرقة وسط شكوك بتناول الضحايا لكحول فاسدة .

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‫17 تعليقات

  1. هذا ناتج عن الاستعمال المتهور للمواد المخدرة والخمور المجهولة المصدر .

  11. هاذهي افعال المافيا وربما انتقمو منهم لأنهم اقلبرو سرا المافيا لشرطا لانا لمتشردين يعرفون سرا المدينا كلها

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