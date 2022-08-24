ألمانيا تطلق أول قطار هيدروجيني في العالم

2022-08-24 / 22:48
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هبة بريس - وكالات

في إطار سعيها للاستغناء عن الكربون، أطلقت ألمانيا أول قطار يعمل بالهيدروجين في العالم، سيعمل على سكك يبلغ طولها 100 كيلومتر تقريبا، تربط بين مدن كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفورد وبوكستهود.

قال المدير العام لشركة “ألستوم” الفرنسية، في منطقة ساكسونيا السفلى شمال البلاد، إن أسطولا من 14 قطارا قدمته الشركة سيحل محل القطارات التقليدية العاملة بالغازوال في ألمانيا.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير ألكساندر شاربانتييه على توافق هذه النوعية من القطارات مع الخطوط القصيرة.

وتعد قطارات الهيدروجين، في المستقبل المنظور، وسيلة واعدة لتحييد أثر الكربون، وتقليص الانبعاثات الغازية في القطاع السككي وتعويض الغازوال الذي لا يزال يشغل 20 في المائة من وسائل النقل في ألمانيا.

وأشارت الشركة إلى فوائد القطار الهيدروجيني، المنجز بتكلفة تقدر ب 93 مليون يورو، حيث سيُجنب إنتاج 4400 طن من ثنائي أكسيد الكربون كل عام.

ويعتبر مدير المشروع في “ألستوم”، ستيفان شرانك، أن في ألمانيا وحدها “قد يتم استبدال ما بين 2500 و3000 قطار يعمل بالغازوال بقطارات هيدروجين”.

وتجدر الاشارة إلى أن الشركة الفرنسية وقّعت أربعة عقود من أجل تزويد كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بهذه القطارات الهيدروجينية في غياب أي مؤشر دال على تراجع الطلب.

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