الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف جانح عرض رجال الأمن للتهديد عن طريق كلب شرس
ع محياوي – هبة بريس
اضطر موظف شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، زوال اليوم الأربعاء 24 غشت الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.
وكانت قاعة القيادة والتنسيق بفاس قد تلقت إشعارا حول قيام شخص يحوز كلبا من فصيلة شرسة بإحداث الفوضى وعرقلة سير العمل بداخل مستوصف صحي بمدينة فاس، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة وحرض الكلب الذي قام بإصابة أحد عناصر الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين وعيار ثالث أصاب الكلب المذكور.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية..
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
11 تعليقات
من حق رجال الشرطة اطلاق الرصاص على كل متهور يهدد سلامتهم وسلامة المواطنين بكلاب شرسة ويعد هذا دفاع شرعي عن النفس لان هؤلاء الأشخاص الذين يملكون هذا النوع من الكلاب لا يابهون بالخطر الذي قد يشكله الكلب على المارة وهو بغير كمامة واقية
تحية كبيرة لرجال الأمن الله يحفظكم من كل شر
لعز قرطاس بابهم هذوك شمكارا ما يصلح لهم غير القرطاس
اللهم الرصاص ديال الشرطة ولا السلاح ديال المشرملين ولا بغيتو بنادم يبدا يشرط ويدبح عاد ترتاحوا؟؟؟
نعم لإستخدام السلاح الوظفي من حق الشرطي استخدام سلاحه الوظفي ظد المجرمين
حميد
تحية تقدير للأمن الوطني
شفت الأمن كيعاني فهاد الآونة الاخيره غير الله يلطف وصافي
هاد البراهيش خرجو رجليهم من شواري على رجال الامن اطلاق النار عليهم لا رحمة ولا شفقة بعد اليوم
مع إنتشار ظاهرة الاعتداءات بشكل كبيره في الآونة الأخيرة وخصوصاً الاعتداءات على رجال الأمن أصبح من الضروري استعمال الأسلحة النارية لتسهيل عملية ضبط واحضار المعتدين.
لم تعد الاعتداءات تقتصر على المواطنين العزل بل تجاوز الأمر ذلك إلى رجال الأمن مما جعل من الضروري إستخدام الأسلحة النارية لردع هؤلاء المنحرفين.