الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف جانح عرض رجال الأمن للتهديد عن طريق كلب شرس

ع محياوي – هبة بريس

اضطر موظف شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس، زوال اليوم الأربعاء 24 غشت الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بفاس قد تلقت إشعارا حول قيام شخص يحوز كلبا من فصيلة شرسة بإحداث الفوضى وعرقلة سير العمل بداخل مستوصف صحي بمدينة فاس، مما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة وحرض الكلب الذي قام بإصابة أحد عناصر الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين وعيار ثالث أصاب الكلب المذكور.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية..

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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