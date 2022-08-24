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وزارة الاقتصاد تنفي منح 1700 درهم كمساعدات مالية للمغاربة لمواجهة “الغلاء “

2022-08-24 / 20:43
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هبة بريس - الرباط

بعد تداول اخبار بخصوص ، منحة 1700 درهم للمواطنين لتقليص الازمة المالية ومواجهة غللء الاسعار، دخلت وزارة الاقتصاد والمالية على الخط ونفت بشكل قاطع ماتم تداوله بهذا الخصوص.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ توضيحي ، ان منح مساعدات مالية للمواطنين بقيمة 1700 درهم لمواجهة الأزمة المالية، خبر زائف ،ومفبرك ولا أساس له من الصحة وغير صادر عن مصالحها المختصة.

ودعت الوزارة عموم المواطنين إلى توخي الحذر من هذا الخبر التضليلي وعدم مشاركته مع الآخرين والامتناع عن ولوج هذا الموقع مشيرة الى ان جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الالكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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