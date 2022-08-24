صحافية جزائرية للرئيس ماكرون…كنت سببا في اصلاح وتكسية طرقات العاصمة

محمد منفلوطي_هبة بريس

قدمت صحافية جزائرية شكرها وتقديرها للرئيس الفرنسي ماكرون على خلفية زيارته المرتقبة للجزائر والتي كانت سببا حسب اعتقادها في اصلاح وتكسية العديد من الطرق خاصة بالعاصمة الجزائرية.

وكتبت الصحافية كريمة زيادة التي تشغل بقناة فرانس24 على صفتها بتويتر قائلة: “عمليات إعادة تعبيد طرق الشوراع الرئيسية وسط العاصمة ..العمل متواصل ليلا ونهارا على قدم وساق…هل علينا أن نشكر الرئيس الفرنسي ماكرون؟”

وختمت الصحافية المعنية تدوينتها بالقول: “ليت الرئيس ماكرون ينتقل إلى بعض الولايات الداخلية على غرار مدينتي قالمة المهمشة تماما علّ السلطات تلتفت إليها”.

ويعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القيام بزيارة رسمية إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أغسطس الجاري، في مسعى لتعزيز الشراكة بين البلدين بعد عرفت في وقت سابق أزمة دبلوماسية متوترة بلغت مبلغ استدعاء السفير الجزائري في أكتوبر 2021 بعد تصريحات الرئيس الفرنسي حول النظام “السياسي العسكري” الجزائري.

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